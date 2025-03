'Torcendo pelo nosso cinema nacional', diz Roberto Carlos em homenagem à Fernanda Torres

Em entrevistas recentes, Roberto afirmou que foi Fernanda quem sugeriu a faixa. "Meu agradecimento muito grande à Fernandinha Torres. Soube que foi ela que sugeriu essa canção para o filme de Walter Salles. Meu aplauso para Selton Mello, à querida Fernanda Montenegro e a todo esse grande elenco e equipe que contribuiu para esse grande sucesso no Brasil e no Mundo", falou Roberto.

Roberto Carlos também aparece em "Ainda Estou Aqui". Sua música "É Preciso Dar um Jeito, Meu Amigo", do álbum "Carlos, Erasmo", de 1971, é trilha sonora do filme.

"Uma pausa no carnaval para torcer por Fernanda Torres e pelo nosso cinema nacional na festa do Oscar desta noite", escreveu o Rei nas redes sociais. "Ainda Estou Aqui" concorre aos prêmios de melhor atriz, melhor filme e melhor filme estrangeiro.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.