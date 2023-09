Tony Leung, de 'Amor à Flor da Pele', se emociona ao ser premiado em Veneza

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator chinês Tony Leung recebeu neste sábado o Leão de Ouro honorário no Festival de Veneza, pelo conjunto da obra. Em sua carreira de mais de 30 anos dedicados ao cinema, o artista já recebeu o prêmio de melhor ator no Festival de Cannes, por sua atuação em "Amor à Flor da Pele", de 2000, de Wong Kar-Wai.

Leung também estrelou obras como "Felizes Juntos", de 1997, e "2046 - Segredos do Amor", de 2004. O artista fez parte do elenco de "Conflitos Internos", filme de 2002 que inspirou uma refilmagem em 2006 assinada por Martin Scorsese com Leonardo Di Caprio, Jack Nicholson e Matt Damon, intitulada "Os Infiltrados". O filme rendeu a Scorsese o primeiro Oscar de sua carreira.

Ao receber o Leão de Ouro em Veneza, Leung foi aplaudido de pé e se emocionou com a homenagem. O momento viralizou nas redes, com internautas aplaudindo a trajetória do ator, que lança no fim deste ano "The Goldfinger", thriller filmado em Hong Kong que reúne o astro a seu antigo colega de elenco de "Conflitos Internos", Andy Lau.