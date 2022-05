Toni Garrido substitui Michel Teló nas gravações do 'The Voice Kids'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Toni Garrido, 54, substitui Michel Teló, 41, na gravação do tira-teima no The Voice Kids (Globo). O sertanejo anunciou nas redes sociais neste sábado (28) que está com Covid, após quatro testes negativos para a doença.

"Infelizmente eu testei positivo para Covid, to chateado demais da conta, vocês sabem o quanto gente aqui em casa mantém os protocolos. É um cuidado danado, o álcool na mão, a gente tá sempre de máscara", disse o cantor, que tranquilizou os fãs que a esposa Thais Fersoza e os filhos não estão com Covid.

No vídeo, Teló disse que Garrido -técnico vencedor do The Voice +- vai representar seu time no reality musical e cuidar das crianças com todo carinho nessa fase especial da competição. "Grande Toni, que sempre fui fã, sou fã demais da conta. Grande pessoa, obrigado. Obrigado também a toda galera do The Voice pelo carinho de sempre."

Desde que estreou como técnico do The Voice Brasil (Globo), em 2015, Teló acumula sete vitórias. "Eu realmente ganhei o The Voice adulto seis vezes e, no ano passado, o Kids também. Então, não sei se conta, mas vira hepta", disse o cantor ao F5 antes da estreia do programa, em maio.

Na época, Teló brincou que não poderia revelar a estratégia que usará este ano para vencer a disputa. "Não posso entregar a estratégia de bandeja para os meus companheiros", diz, rindo.