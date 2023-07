Titi Müller surge aos beijos com namorada durante show

Titi, que estreou na antiga MTV Brasil e nos últimos anos se destacou na cobertura de festivais de música no Multishow, foi casada com o músico Tomás Bertoni (da banda Scalene) entre 2019 e 2021. Os dois são pais de Benjamin, de 3 anos.

A publicação é complementada por cinco corações de cores diferentes, emulando as cores da bandeira do arco-íris, que representa a comunidade LGBTQIA+. E não parou por aí. Titi também usou os stories para mostrar a felicidade de quem encontrou um novo amor.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Love is love", ou seja, amor é amor. Foi essa a frase que a apresentadora Titi Müller escolheu para a legenda de uma foto que publicou no começo da noite deste sábado (1º) nas redes sociais em que aparece beijando outra mulher, a relações públicas Lívia Lobato.

