Titi Müller e Tomás Bertoni se separam: 'o alívio foi tão grande'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Titi Müller, 34, e o integrante da banda Scalene Tomás Bertoni, 27, se separaram. O anúncio foi feito pela apresentadora em seu Instagram e em entrevista à revista TPM.

Os dois se casaram em setembro de 2019, e são pais de Benjamin, 1, que nasceu em junho de 2020 após mais de 30 horas de trabalho de parto.

A apresentadora começou o vídeo publicado em seu Instagram com bom humor. "Pois é, minha gente. Viramos estatística", disse na publicação.

Na entrevista à revista, Titi disse que está tudo bem, e ainda riu sobre como ambos se sentiram após tomarem a decisão: "No dia que a gente decidiu se separar, o alívio foi tão grande que a gente até transou (risos)".

Titi também disse que nunca achou que ficaria com a mesma pessoa para o resto da vida. "Antes do Tomás, o pai do meu filho, casei com o Diego, que é meu amigo até hoje. Amo fazer festa de casamento, mas nunca achei que seria feliz com a mesma pessoa, tendo que transar exclusivamente com ela para o resto da vida", afirmou.

A apresentadora também falou sobre como foi dar à luz Benjamin, e que optaria por fazer uma cesárea se engravidar de novo. "Durante a gravidez eu li muito sobre o sagrado feminino, sobre a conexão da mulher com a terra na hora do parto e, porra, fiquei com um bode, com uma raiva da natureza nesse momento... Achei a natureza uma misógina do caralho por fazer a gente passar por isso. Sei que tem muitas mulheres que amam parir. Eu achei um pesadelo", disse.