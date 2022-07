Titi Müller é assaltada dentro de táxi e tem rosto ferido

"Não vou ficar lamuriando as minhas perdas até porque tive o privilégio de poder resolver rápido. Fui bem amparada, meu namorado foi comigo até a loja da operadora, resolvi todas as questões de banco", completou, mesmo com medo de ter alguma foto mais íntima vazada.

O ato foi muito rápido e gerou um machucado na boca dela. "Levei um misto de peteleco com tapa e soco. Era um cara em uma bicicleta que estava passando ao lado e eu não desgrudei do telefone, então ele usou força para pegar o meu telefone", disse.

