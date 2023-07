Titi Müller detalha encontro em que foi 'agredida' por Amy Winehouse

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Titi Müller, 36, relatou o episódio em que levou uma cotovelada da cantora Amy Winehouse em um bar de Londres, na Inglaterra.

A apresentadora explicou que na ocasião estava em um mochilão com amigas pela Europa quando desambarcaram na Inglaterra e foram a um bar onde uma cover da Amy se apresentava. As declarações foram no Balzacs Podcast.

"Eu tava num mochilão pela Europa com amigas e a gente acabou num bar. A gente já estava indo embora e quando a gente saiu o segurança falou: 'nossa, vocês estão indo justo agora que a Amy Winehouse acabou de chegar?' Aí a gente subiu o andar e tava ela lá de Amy, com o carinha que ela estava na época, não era o Blake, e eu 'gente, a Amy tá aqui, não acredito'", iniciou.

Müller contou que na época os celulares ainda não eram tão modernos e era comum usar câmera para capturar fotografias. Uma de suas amigas ficou entusiasmada ao ver Amy, quis tirar uma foto, esqueceu de tirar o flash, o que incomodou a cantora que pensou se tratar de paparazzi.

"Na época era o celular de SMS. E aí todo mundo ali mandando SMS e aí chegou uma menina animada, e uma amiga minha estava com uma câmera na mão pronta pra [tirar uma foto] na cara da Amy Winehouse, e foi o que ela fez. Só que foi naquele... Londres, um lugar podre, cheio de paparazzi... e aí ela [Amy] me deu um cotovelaço, deu um outro pra sair de lá... e o segurança ele foi torcendo o braço da minha amiga até ela soltar a câmera e ele ficou olhando as fotos. Ele tá 'vocês não são paparazzi'. Deletou a foto e tchau", completou.

Titi não especificou exatamente o ano em que isso aconteceu, mas destacou que ficou contente com o fato de ter sido tocada por Amy Winehouse. A cantora morreu aos 27 anos, em 2011, em decorrência de overdose.