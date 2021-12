Titi Müller celebra aniversário do namorado

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A apresentadora Titi Müller, 35, usou seu perfil no Instagram para homenagear seu namorado, o músico e empresário Gentil Nascimento, nesta terça-feira (21), dia em que ele comemora o aniversário. A artista se separou de Tomás Bertoni, pai de seu filho, em agosto. "Quando estava grávida, conheci o Gentle Birth, uma prática que revolucionou a minha forma de encarar a gestação, o parto e puerpério. Quando separei oficialmente do pai do meu filho, conheci Gentil Nascimento, que revolucionou tanta coisa dentro de mim que hoje sinto que renasci pela segunda vez", começou. "Agradeço todos os dias por nossos caminhos terem se cruzado e pelo tanto que aprendo e ainda vou aprender com você. Entendi que a gente precisa ser cuidada para poder cuidar, que o amor está nos detalhes e poder se apaixonar de novo (especialmente quando já tinha autodecretado 'game over') é a maior delícia da vida", continuou a apresentadora. Em seguida, ela deseja feliz aniversário para o namorado e se declara: "Enche meu coração de orgulho toda vez que ouço 'ah, você que é a namorada do Gentil! Sortuda você!'. Sortudo é todo mundo que te tem por perto, love. Feliz aniversário e viva o Didiu". O anúncio da separação de Bertoni foi feito pela apresentadora em seu Instagram e em entrevista à revista TPM. Os dois se casaram em setembro de 2019, e são pais de Benjamin, 1, que nasceu em junho de 2020 após mais de 30 horas de trabalho de parto. A apresentadora começou o vídeo publicado em seu Instagram com bom humor. "Pois é, minha gente. Viramos estatística", disse na publicação. Na entrevista à revista, Titi disse que está tudo bem, e ainda riu sobre como ambos se sentiram após tomarem a decisão: "No dia que a gente decidiu se separar, o alívio foi tão grande que a gente até transou (risos)". Titi também disse que nunca achou que ficaria com a mesma pessoa para o resto da vida. "Antes do Tomás, o pai do meu filho, casei com o Diego, que é meu amigo até hoje. Amo fazer festa de casamento, mas nunca achei que seria feliz com a mesma pessoa, tendo que transar exclusivamente com ela para o resto da vida", afirmou.

