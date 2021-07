Tirulipa é criticado por anônimos e famosos após falar em perdão a DJ Ivis

"Ele vai pagar e vai pagar caro para isso", continuou Tirulipa. "Mas que ele aprenda a lição e volte transformado. Por que no meu entendimento cristão nós viemos ao mundo para perdoar, para sermos generosos como Jesus foi com a gente."

O músico Tico Santa Cruz, 43, chegou a xingar Tirulipa no Twitter. "Tomando dor de espancador de mulher? Vai a merda, rapaz", afirmou. "Por que espancadores não lembram do Deus que eles evocam na hora que estão espancando mulheres?".

O vídeo de Tirulipa foi criticado por anônimos e famosos. A cantora Pocah, 26, disse no Instagram que já pensou igual a ele e recordou agressões que sofreu de um ex, concluindo que segunda chance de um agressor é continuar vivo e pagar pelo crime.

