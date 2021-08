Ticiana Villas Boas dá à luz Ana Flora, filha dela com Joesley Batista

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ticiana Villas Boas, 40, anunciou nesta sexta-feira (27) o nascimento de Ana Flora. A chegada da menina, que é filha dela com o empresário Joesley Batista, ocorreu na quarta-feira (25).

"Bem vinda meu amor!", escreveu nas redes sociais. "Prazer, sou a Ana Flora, princesinha da família. Nasci com 3,1 kg, muito esperta, forte e faminta! Já sou muito feliz e amada. Eu e a mamãe estamos ótimas e já estamos em casa descansando com meus irmãos, papai e família."

Villas Boas e Batista são casados desde 2012. Eles já são pais dos meninos Joesley e Joaquim. A terceira gestação foi anunciada em março deste ano.

No último sábado, a apresentadora estreou uma nova temporada do Duelo de Mães na Band. Ela já havia comandado duas edições do programa no SBT, em 2016 a 2020.

"Fiquei mais sensível, especialmente no olhar com relação às mães", disse ela recentemente ao F5 sobre gravar a temporada enquanto estava grávida. "Minhas perguntas e minha aproximação com elas sempre tinham mais a ver com a relação de amor com o filho do que com a receita e a cozinha em si."

Na dinâmica da atração, cujo prêmio é de R$ 5.000, primeiro as mães dos artistas colocam a mão na massa para realizar um prato especial. Depois, numa segunda etapa, será a vez de os filhos famosos mostrarem -ou não- seus talentos atrás do fogão. Na terceira etapa, os filhos precisam adivinhar, de olhos vendados, qual comida foi feita por suas mães.