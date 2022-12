Tiago Leifert revela ter demorado levar filha ao médico: 'Eu via, cara, e eu não fui'

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Atualmente trabalhando como narrador dos jogos da Copa do Mundo pelo Globoplay, SporTV e Globo Esporte, Tiago Leifert participou do Domingão com Huck neste domingo (11). A apresentador contou detalhes sobre a nova função na emissora e, acabou falando do diagnóstico de retinoblastoma, um tipo de câncer nos olhos, da sua única filha, Lua, de dois anos, no final do ano passado. A descoberta da doença o fez se afastar do comando do The Voice e do Big Brother Brasil.

Tiago revelou para Luciano Huck que demorou para levar a filha ao médico assim que desconfiou de que havia algo errado em um dos olhos da menina. "Eu via, cara, e eu não fui. Eu via o negócio, mas eu demorei para ir", lamentou o apresentador, que ainda completou: "Eu falava 'tem alguma coisa errada', mas sabe aquela coisa de: 'Ah, não, deixa para lá, não é nada, você é hipocondríaco, fica vendo problema'. Desconfiou? Vá ao médico.", comentou Leifert.

Ele lembrou que o retinoblastoma é "perigoso": "A gente ainda está tratando, mas com muita atenção, com muito cuidado. O teste do olhinho, muita gente faz na maternidade, mas ele não é suficiente. Para você detectar uma doença rara como a da minha filha, você tem que ir ao oftalmologista a cada seis meses."

Tiago Leifert orientou que todas as pessoas do convívio de uma criança precisam ficar atentas aos sinais como um olho vermelho e outro branco em fotos, ou os dois olhos brancos. Outros sintomas podem ser os movimentos irregulares dos olhos e até o estrabismo. "Hoje, tem vários casos sendo tratados graças à minha filha. Muitas crianças também foram diagnosticadas como miopia, hipermetropia, astigmatismo e outras doenças porque os pais as levaram ao oftalmologista depois do nosso caso.", finalizou.