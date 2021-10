Tiago está na roça em A Fazenda 13; Rico, Erika e Day disputam prova do fazendeiro

Dayane ficou com o poder vetar um dos indicados de participar da Prova do Fazendeiro e escolheu Tiago, que vai direto para o voto popular.

Com o poder da chama vermelha que recebeu de Mileide, Bil teve que indicar o quarto peão para a berlinda e escolheu Dayane Mello porque ela votou nele. Mileide escolheu para ela a chama do lampião que dava imunidade para votos da casa.

SÃO PAULO, SP 9FOLHAPRESS) - Rico, Erika, Tiago e Dayane são os escolhidos para ir à segunda roça desta temporada de A Fazenda 13 (Record), na noite desta terça-feira (5). O peão mais votado pela casa sentou no banquinho e puxou um dos moradores da baia para a berlinda. O quarto foi indicado pelo poder da chama do lampião.

