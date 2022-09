Tiago, Deborah e Bruno estão na roça em A Fazenda 14

Na sede, Kerline, Tati, Alex, Pelé, Moranguinho e Bárbara foram os primeiros peões a cumprimentar o novo fazendeiro. Deolane ficou sentada no sofá e bateu palmas. Tiago, que havia discutido com Shayan, saiu da sala com cara de poucos amigos.

A prova exigiu dos peões agilidade, atenção, mira e concentração. Shayan completou o desafio primeiro e se tornou o novo fazendeiro da semana. O peão vibrou com a vitória: "Obrigado Deus", gritou no final da prova.

