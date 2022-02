Tiago Abravanel deixa 'presente' a Paulo André e emociona participantes do BBB 22

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Tiago Abravanel desistiu do Big Brother Brasil 22 (Globo) na tarde deste domingo (27), mas deixou um de seus óculos de presente para Paulo André, emocionando o atleta e outros brothers, como Arthur Aguiar e Pedro Scooby. "Não acredito que ele fez isso", afirmou P.A..

Paulo André não estava na casa no momento da desistência, já que aproveitava o almoço do Anjo com Douglas, Scooby e Gustavo. Ao retornar, foi surpreendido pela notícia e consolou Arthur, que chorava muito. Apenas depois disso, ele foi para o quarto do Líder, onde encontrou os óculos na porta.

Já com Arthur e Scooby no quarto, o trio tentou entender a decisão do brother de deixar o programa e concluiu que ele já tinha essa intenção na noite anterior. Eles também questionaram o jogo de Tiago, que chegou a votar em Paulo André na semana passada e não queria se indispor com os outros.

Tiago realmente vinha relatando solidão dentro da casa e medo de ser emparedado. O ânimo dele ficou ainda mais abalado por não ter sido escolhido por ninguém na hora de formar dupla para a Prova do Líder, na última quinta-feira (24). Na ocasião, ele cobrou Arthur por isso.

O ator e cantor também ficou fora do VIP após Paulo André ganhar a liderança, e do almoço do Anjo, conquistado por Douglas. Os dois eram inicialmente aliados de Tiago no jogo, mas agora cogitavam colocá-lo do Paredão deste domingo. Já o quarto lollipop tinha a mesma intenção para proteger Larissa.