Thomaz Costa revela decepção com elenco de A Fazenda 14 e chama peões de 'fracos'

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O diretor de "A Fazenda 14", Rodrigo Carelli, deve ter fechado a cara quando soube da reclamação de Thomaz Costa sobre a seleção de peões para a atual edição do reality rural da Record. No início da tarde desta sexta-feira (23), o ator revelou para Vini Buttel que não gostou nada de alguns colegas de confinamento e os considerou "fracos" no sentido de visibilidade para atração.

Ele começou falando mal da ex-BBB Kerline e até culpou a direção do reality da Globo pela entrada, por tabela, da influenciadora como participante de "A Fazenda". "Nossa, o Boninho errou, hein? Em ter escolhido a Kerline pra lá". O ex-De-Férias com o Ex entendeu o veneno e mandou: "Mas se for partir dessa lógica, aqui tem também diversos erros".

"Nossa, esta foi fraca, hein? Esta edição. Ano passado, se você for olhar, tinha umas pessoas muito fortes. Marina Ferrari, MC Gui, Bil, Gui Araujo, Dynho Alves, Liziane...", comentou o ex-Carrossel.

Vini Buttel concordou e ainda opinou sobre o que pode estar passando pela cabeça dos atuais peões para ficarem apagados no programa: "É que parece que a galera aqui tem tanto medo do cancelamento que estão se tornando invisíveis. Cancelamento, pra mim, é muito menos pior que a invisibilidade".

Thomaz Costa, então, relembrou alguns nomes que foram especulados para participar de " A Fazenda 14": "Com aquelas listas [não oficiais] que saíram, eu criei uma expectativa. Emilly, Prior...E, quando saiu a de verdade, eu fiquei: 'Puts, sério? Que m*rda'".