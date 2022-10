Thomaz Costa é o quinto eliminado do reality A Fazenda 14

SÃO PAULO, SP O ator Thomaz Costa foi o quinto peão eliminado desta temporada do reality A Fazenda 14 (Record) com 17,31% dos votos, na noite desta quinta-feira (20). Ele disputava a permanência no reality com Deolane Bezerra e Shayan Haghbin.

No reality da Record TV, o público vota em quem deseja que permaneça no jogo e o menos votado deixa o reality. Por isso, Thomaz pediu na votação ao vivo para os internautas votarem para Shayan permanecer no reality.

Thomaz falou para Adriane Galisteu que já estava fragilizado antes mesmo da eliminação de Tati Zaqui do jogo, mas que o seu game começa agora fora do reality. "Vou desmascarar essas pessoas, principalmente, a Deolane que destruiu meu sonho", disse.

Shay foi o primeiro peão a receber uma nova chance de voltar ao jogo com 36,72%. Galisteu disse que a ordem do anúncio dos peões salvos não tinha relação com a votação. Após saber que estava salvo, Shay agradeceu por continuar no jogo e foi abraçado por Thomaz. "Obrigado, Deus, família, Brasil."

O iraniano entrou gritando na sede da fazenda e provocando as peoas Bia Miranda, Pétala Barreiros e Moranguinho, que o acusaram de ficar olhando elas tomarem banho. "Acusa mais", gritava Shay, enquanto comemorava com seu grupo.

Vini Büttel se aproximou do peão para arrumar briga, mas foi contido por Iran Malfitano e Lucas Santos. Depois ele, foi a vez de Tiago Ramos ir tentar brigar com Shay, mas foi controlado por Lucas e Moranguinho.

Deolane foi a segunda peoa salva com 45,97%. Ela deixou o local de eliminação dizendo obrigado para Adriane Galisteu e sem olhar na cara de Thomaz. Na volta, ela mal conseguiu comemorar porque Tiago Ramos partiu para cima de Shay com uma garrafa de água para agredir. Os ninjas entraram no reality para separar a briga.

Galisteu disse ao vivo que a produção vai analisar as imagens para confirmar se houve agressão e se algum peão será expulso. O grupo A diz que Shayan agrediu Tiago.