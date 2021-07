Thiaguinho lança 'Infinito Vol. 2' e diz ser o álbum mais importante de sua vida

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma viagem no tempo. É dessa forma que o cantor Thiaguinho, 38, define o seu mais novo álbum, o segundo volume de “Infinito”. “Considero esse o mais importante da minha carreira. Ao todo [os dois volumes] são 38 faixas e quero fazer as pessoas viajarem com regravações, versões e inéditas”, conta.

O novo disco estará disponível a partir desta quinta-feira (29), às 21h, em todos os aplicativos de streaming de música. O mais recente volume conta com 19 faixas. Todas elas ganharão clipes, disponíveis nesta sexta-feira (30), às 12h, no canal oficial do cantor no YouTube.

“A gravação foi sem público no antigo Credicard Hall, em São Paulo. Gravar sem o povo foi um grande desafio, mas ao mesmo tempo fizemos de tudo para parecer um show mesmo”, revela. São os trechos de cada música que virarão clipes no YouTube.

“A gente teve várias dificuldades como o processo de produção. Mandava músicas e cada um dos músicos gravava em casa, não tivemos contato próximo no início. Mas ficou bacana e não influenciou o resultado”, garante.

O disco conta com as participações de Gloria Groove na música “Presente do Céu”, versão em português de hit do cantor canadense Daniel Caesar com a americana H.E.R; Péricles em “Seja Bem-Vinda”; Alexandre Pires na canção “O que é Felicidade?” e Bruno Cardoso em “Quanto Tempo Faz”, essa já nas rádios.

“Enxergo a música de maneira universal, não faço distinção de gêneros. Sempre tive parcerias, de Gilberto Gil e Lulu Santos a Bruno e Marrone e Jota Quest. Sou muito influenciado por tudo. Essa versão da música da H.E.R é a única no mundo. Tem tudo para ser sucesso”, sonha.

Péricles, outro grande amigo de Thiaguinho dos tempos de Exaltasamba, não poderia ficar de fora do principal álbum do artista em 19 anos de trajetória. Este, aliás, é o terceiro em que Péricles participa.

“Ele é meu irmão. Era fundamental tê-lo comigo, pois ‘Infinito’ conta minha história e é impossível fazer isso sem ele. Mas são todos artistas que eu gosto de ter por perto. Não quero tê-los só no CD, mas na minha casa, no meu convívio”, opina Thiaguinho.

"Para mim, é uma satisfação enorme participar desse momento. Se o trabalho dele hoje é infinito, infinita também é a nossa trajetória e essa corrente que nos une e não se quebrará jamais", diz Péricles.

O disco também é o primeiro lançamento de Thiaguinho por sua própria gravadora, a Paz & Bem, e é distribuído pela Altafonte. “É um passo a mais. Todo passo a mais é algo que te deixa feliz, pois nunca imaginei ter um selo próprio. Está muito legal poder expandir dentro da música”, avalia.

Thiaguinho fará o lançamento oficial de “Infinito Vol. 2” nos próximos dias 28 e 29 de agosto com shows no Espaço das Américas, em São Paulo, com todos os protocolos de segurança. Ele diz sentir muita falta de ter a energia das pessoas.

“Fazer live é muito legal, uma saída que encontramos para levar música nesse período. Mas agora tenho essas apresentações presenciais e fico contente em poder reencontrar o público. Tocar e cantar com gente é a nossa vida. Vão ser dias inesquecíveis”, conclui.