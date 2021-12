Thiago Rocha, de Casamento às Cegas, é expulso de balada após sexo no banheiro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mais polêmico participante do reality da Netflix Casamento às Cegas Brasil, o paraquedista Thiago Rocha apanhou e acabou expulso de uma balada em Florianópolis (SC) após ter sido flagrado fazendo sexo no banheiro. O próprio paraquedista foi ao Instagram para reconhecer o que aconteceu e deu a sua versão do caso. Na versão, ele disse que estava bêbado e que nem conseguiu "finalizar" com a moça que ele também não sabia o nome. "A gente se pegou, se beijou, o clima esquentou e os dois resolveram ir para o banheiro fazer sexo. Aconteceu. Não foi a primeira e nem vai ser a última. Quem nunca", começou ele antes de dar mais detalhes sobre o momento do flagra. "Infelizmente, vieram os seguranças que presenciaram, abriram a porta e queriam me tirar para fora pelado de tudo quanto é jeito. Acho que eles queriam me ver pelado, só pode. Eu não deixei, tive que partir para a agressão para cima dos caras", disse. A partir daí, diz ele, houve muito tumulto, pois muitas pessoas sabiam quem ele era. "Na primeira oportunidade que eles tiveram para me expor, eles tentaram. Mas não conseguiram. A guria ficou ali dentro para se arrumar e eu fiquei na linha de frente com os caras, e sobrou para mim e para eles", contou. De acordo com Rocha, um dos seguranças o expulsou e deu uma gravata, o que ocasionou um corte em seu supercílio. "Quando eu acordei, estava lá fora, desmaiado, sentado. Acordei no susto. Vi meu supercílio sangrando. Eu achei que eles tinham me batido depois de me apagarem, mas não. Meus amigos me falaram que foi o relógio de um deles." Thiago Rocha disse que não estava arrependido e que faria tudo de novo. "Quem nunca transou na balada? Quem nunca passou a mão? Às vezes dá tempo, às vezes não, e foi isso que aconteceu", encerrou. Thiago Rocha ficou marcado pelo reality Casamento às Cegas no qual foi acusado por telespectadores de machismo e por tecer comentários impróprios nos dias de hoje. Na atração, ele se casou com Nanda Terra, mas logo depois eles se separaram. Nanda, agora, está grávida do noivo, Mack, que ela conheceu no reality da Netflix junto com Rocha. O anúncio da gestação foi feito pela plataforma de streaming nas redes sociais. "Olha a carinha de felicidade da mamãe Nanda, do papai Mack e do irmãozinho Tobias [cão]."

