Thelma diz que polêmica no BBB a fez relembrar passado

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Vencedora do BBB 20, a médica Thelma Assis, 36, diz que a polêmica que envolve Rodolffo e João no BBB 21 a fez relembrar do próprio passado de preconceito e discriminação.

No reality, Rodolffo comparou o cabelo de João com a peruca do Castigo do Monstro e isso gerou muita repercussão negativa tanto dentro quanto fora da casa.

"No momento em que vi o João desabafando com a Camilla de Lucas, me identifiquei na hora com a dor dele, pois passei muitos anos da minha vida ouvindo que meu cabelo era ruim, feio, que precisava ter menos volume e tendo comparações em tom de piada", desabafa Thelma em entrevista à reportagem.

A médica ressalta que por muito tempo resolveu tentar mudar suas características para buscar aceitação. "Escondia a minha própria identidade através de químicas que além de machucar fisicamente o meu couro cabeludo me machucavam emocionalmente por tentar me encaixar em padrões que não refletiam a minha história."

No reality, Rodolffo foi acusado de racismo no sábado (3) por diversos usuários das redes sociais após o comentário. No Jogo da Discórdia, tradicional roda de lavação de roupa suja às segundas, Rodolffo reiterou seu posicionamento.

Ao ser confrontado ao vivo por João, o sertanejo afirmou que continuava achando parecido o cabelo dele com o do Castigo do Monstro, um homem das cavernas pré-histórico. Muitos na casa ficaram contra ele e tentaram ensinar sobre o perigo dessa fala.

Para se defender, Rodolffo disse que o cabelo de João seria bem parecido com o do pai dele, Juarez, que também fez uma postagem nas redes sociais para defender o filho da acusação que classificou como "desproporcional".

Na opinião de Thelma, esse tipo de tentativa de piada não cabe mais nos dias de hoje. "Precisamos parar de reproduzir piadas de mau gosto e de minimizar a dor do outro. Entender que um comentário que começa sem intenção pode ativar gatilhos", explica.

Ela complementa: "As pessoas devem buscar se informar, pois em pleno 2021 a desculpa de falta de informação não é cabível. [É preciso] aprender a ouvir e principalmente saber o momento de pedir desculpas."

João Luiz recebeu o apoio de vários artistas na madrugada desta terça-feira (6) após desabafar ao vivo sobre comentário. Dentre eles do ex-BBB Lucas Penteado, do youtuber Felipe Neto, da comediante Dadá Coelho e da cantora Marília Mendonça.