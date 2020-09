Thelma Assis cai no Criança Esperança e leva pontos na testa: 'Meti a cara no chão'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A apresentadora e vencedora do BBB 20 Thelma Assis levou uma queda nos bastidores do Criança Esperança, programa da Globo que em 2020 não recebe doações dos telespectadores. Por conta do acidente, teve de levar alguns pontos na testa. Mas ela está bem e até ri da situação.

Em suas redes sociais, Thelminha contou mais sobre o ocorrido e disse que um piso em falso causou o tombo. "Acabei de chegar do hospital. Vou explicar. Eu fiquei tão emocionada de participar do Criança Esperança, vocês sabem que eu entro de cabeça nos projetos todos, né? Pois bem, entrei de cabeça no chão", disse.

"Eu tive um pequeno acidente. Acabei pisando em falso, cai do palco, meti a cara no chão, cortei a testa, levei alguns pontos, mas estou bem", completou.

De acordo com ela, nada vai impedir que ela continue trabalhando. Foi apenas um susto. "Cicatrizes na vida a gente tem muitas. Eu tenho muitas. E tem algumas que até me orgulho de ter e essa vai ser uma. Toda vez que eu lembrar dessa cicatriz, vou lembrar desse dia especial", afirmou.

A apresentadora continua colhendo frutos de sua participação no BBB 20. A campeã da última edição do reality show da Globo terá um programa semanal de entrevistas no YouTube. A estreia será nesta quarta-feira (29), a partir das 21h.

No programa, chamado Triangulando, ela pretende abordar temas como desigualdade racial, ansiedade e música brasileira com a presença de convidados que darão diferentes pontos de vista sobre o assunto em questão.

"Vamos debater temas importantes com convidados especiais que vão compartilhar suas vivências e seus diferentes pontos de vista", explicou. "Espero que que o público goste e acompanhe esse novo projeto, que foi preparado com muito carinho."