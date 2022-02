Thammy Miranda curte Carnaval com esposa, mas se diz preocupado com a Covid

Para 2022, o político quer focar em criar projetos para mulheres, principalmente as que foram vítimas de violência e mães solteiras. "Estamos com um projeto já em andamento na Câmara, chamado Câmera nas Creches, para proteger as crianças. Tenho vários objetivos em prol dos menos favorecidos. Precisamos trabalhar para ajudar", finalizou ele.

"Eu confesso que estou bem preocupado. Tomando todos os cuidados possíveis, com as vacinas em dia. Mas, eu sou casado, né? Tenho que ceder em alguns momentos, assim como a Andressa também faz. Nosso casamento é bem equilibrado", afirmou Thammy neste sábado (26). "A meu ver, ainda não era hora de fazer festa. Acho que a gente deveria ter segurado mais um pouco para ter conforto lá na frente", ressaltou ele.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quase sempre de máscara, Thammy Miranda confessa que ficou receoso ao sair de casa para o Carnaval na Cidade, no Jockey Club de São Paulo. No entanto, a pedido da esposa, Andressa Ferreira, que ama a festa, o vereador cedeu.

