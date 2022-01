Thais Fersoza diz que batalhou para se tornar apresentadora do The Voice +

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com estreia marcada para domingo (30), o show de talentos The Voice + (Globo) volta com três novos integrantes. Thais Fersoza, 37, vai apresentador os bastidores do programa, função que na edição anterior ficou com Thalita Rebouças.

A atriz, que volta à Globo depois de 19 anos para viver essa experiência, está animada com a função. "Ser apresentadora do The Voice + é uma honra", afirma a mulher de Michel Teló, 41. "Eu batalhei para chegar nesse lugar de apresentadora e agora minha expectativa é altíssima."

"O 'The Voice + é um programa sensacional e que emociona", avalia. "Eu acho a coisa mais linda ver as pessoas realizando sonhos e poder fazer parte disso, estar pertinho dessas pessoas e poder viver essa emoção com cada uma delas me deixa muito feliz."

André Marques, 42, que vai comandar o palco do programa, diz que a versão para maiores de 60 anos da atração é muito especial. "Eu sou da família 'Voice' já tem um tempo, mas o Voice + tem um diferencial", garante.

"Além da boa música e das lindas vozes, características que acompanham todas as versões, nos deparamos com histórias de vida, começos e recomeços de pessoas que tem uma história com a música e vivem dela", diz. "São histórias de vida que se misturam através da música. Tem uma emoção diferenciada."

As outras novidades desta edição são dois jurados estreantes: Fafá de Belém, 65, e Toni Garrido, 54. "Há um hábito de achar que as pessoas, a partir de uma certa idade, ganham uma capa de invisibilidade, mas isso é coisa de Harry Potter", brinca a primeira.

"Nós temos a vida vivida, nós temos muita vida pela frente, nós temos experiência de vida, superamos muitas coisas e temos que superar o preconceito que a sociedade tem para pessoas de mais idade", diz. "Continuamos vivos, ativos, cheios de ideias e temos o que é base fundamental, que falta a muitos: a experiência! (risos) Então, sonhem, vivam, se joguem!"

Garrido, por sua vez, revela que sempre quis fazer parte da atração. "Sabe quando você vivencia alguma coisa que você tanto desejou, tanto sonhou?", indaga. "Eu lembro nitidamente de várias vezes em que eu estava vendo The Voice e me dava aquele sentimento, aquela vontade de estar naquele palco. Estou feliz da vida e muito grato por essa oportunidade. Gratidão é a palavra certa para tudo isso."