Terceira temporada de 'Emily in Paris' ganha data e revela destino da protagonista

Dentre as novidades apresentadas, também estiveram novosc teasers de "Wandinha Addams" e do segundo filme de "Enola Holmes", série com Millie Bobby Brown e Henry Cavill, que chegará à plataforma de streaming no dia 4 de novembro.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os fãs de "Emily in Paris" poderão voltar a acompanhar a saga da norte-americana que se muda para Paris ainda este ano. Um teaser divulgado pela Netflix neste sábado (24) revela que a terceira temporada da série chegará à plataforma de streaming no dia 21 de dezembro.

