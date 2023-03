Teoria da conspiração liga capa da Vogue com Gisele Bündchen ao satanismo; entenda

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A capa da revista Vogue estrelada por Gisele Bündchen, lançada no final de fevereiro, vem rendendo dezenas de teorias nas redes sociais. Uma teoria da conspiração compartilhada no Twitter se refere à pose e look apresentados pela top model brasileira na publicação. "Quando a estética preferida entre as celebridades se tornou satânica?", questionou um usuário.

Para alimentar a teoria da conspiração, outro internauta fala sobre o posicionamento de Gisele em relação ao letreiro principal, em que ela aponta para as letras V e E. "Eles sabiam o que estavam fazendo com o posicionamento contra as letras. É um tema de mídia para 2023", alertou.

A pose de Gisele também é atrelada à imagem do Baphomet, criatura simbólica considerada um ídolo pagão do século 14, atrelado ao diabo. "A sobreposição de Gisele com Baphomet é estranha. Quando as letras "O" e "G" acima de sua cabeça se alinham com os chifres, os torsos e as proporções se alinham quase exatamente", explica um internauta. "Tenho certeza que é apenas uma coincidência! De qualquer maneira, é uma vitória para Brady, com certeza".

Outro usuário reforça que Brady teve a melhor decisão, ao deixar a brasileira. "Não é de admirar que Tom Brady tenha deixado sua esposa bruxa satânica, Gisele. Gisele significa 'promessa ou refém'. A quem Gisele jura fidelidade?", questionou.