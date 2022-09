'Tento viver a vida mais normal possível', diz filho de Luciano Huck

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Filho mais velho de Luciano Huck, Joaquim, 17, passou como um foguete em um dos camarotes do Rock in Rio neste sábado (3). Tão rápido que nem os fãs do casal o reconheceram.

"As pessoas não me reconhecem e eu também tento viver a vida mais normal possível", contou ele, que circulava acompanhado pela namorada e sem segurança no evento carioca.

Joaquim contou que não tem a mesma ideia de seguir o caminho dos pais. Ele trabalha com produção. "Gosto de trabalhar por trás das câmeras. Não quero ser apresentador."