'Tenet' estreia nos EUA e bate US$ 150 mi de bilheteria em meio à pandemia

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O filme "Tenet" superou neste fim de semana a marca de US$ 150 milhões em bilheteria, cerca de R$ 795 milhões, ao redor do mundo, mesmo em meio à pandemia do novo coronavírus.

O "empurrão" final foi dado pela estreia do longa nos Estados Unidos e no Canadá, que adicionou US$ 20,2 milhões, ou R$ 107 milhões, à conta do filme de Christopher Nolan.

Além dos Estados Unidos, "Tenet" já estreou em pelo menos 18 outros países, incluindo Coreia do Sul, Austrália, Reino Unido, Arábia Saudita e França.

O longa é um drama de espionagem de ficção científica estrelado por John David Washington e Robert Pattinson e dirigido por Nolan, diretor britânico de sucessos como "Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge" e "A Origem".

Antes da pandemia do novo coronavírus, o filme estava previsto para estrear no dia 17 de julho.