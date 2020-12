Tays é eliminada na última roça antes da final de A Fazenda

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Tays acabou eliminada de A Fazenda 12 (Record) na última roça antes da final que acontece quinta-feira (17).

A peoa perdeu a disputa contra Lipe e Stéfani e deixou o reality e a chance de embolsar o prêmio de R$ 1,5 milhão. No momento da eliminação, Tays lamentou: "Isso aqui vai ser um aprendizado. Jamais entraria para me corromper por dinheiro. Me senti algumas vezes fora da casinha, mas quando voltei de três roças vi que muita gente torcia por mim."

O primeiro a ser salvo foi Lipe. Ele mal acreditou quando ouviu seu nome ser dito por Mion. Na volta para a sede, pouca comemoração entre Jojo e Biel que já aguardavam os peões finalistas.

Na volta de Stéfani para a sede, ela chorou muito e Lipe, seu amigo, fez muita festa para ela.

Já Tays saiu correndo de volta para a sede sem lembrar que tinha sido eliminada. Mion pediu para ela voltar. Ela gritava por Biel. Ela chegou a abraçar o namorado. Os peões tomarão uma punição por isso.