'Taylor Swift: The Eras Tour' ainda tem ingressos disponíveis nos cinemas; veja como comprar

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora e compositora Taylor Swift desembarca no Brasil na próxima semana. A popstar faz seis apresentações no país com a sua mais recente turnê, a "The Eras Tour" -a maior de sua carreira. Em São Paulo, três shows acontecem entre os dias 24 e 26 de novembro no Allianz Parque, na região oeste. As datas contam com Sabrina Carpenter, ex-atriz mirim da Disney, como convidada especial no ato de abertura. Todos os ingressos esgotaram em aproximadamente 40 minutos.

Milhões de fãs, conhecidos como swifties, tentam comprar entradas para o espetáculo em todo o mundo. Taylor Swift arrasta multidões em estádios, mas também domina as telas de cinema. Durante a temporada da artista americana em Los Angeles, os shows foram transformados em um longa-metragem e o filme-concerto já estreou no Brasil.

Apesar da alta demanda por ingressos, ainda há sessões disponíveis na capital paulista. Quem não conseguiu garantir entradas para prestigiar os shows da cantora ao vivo ainda pode ter um gostinho de como é estar no estádio e ouvir sua discografia, que conta com dez álbuns: "Taylor Swift" (2006), "Fearless" (2008), "Speak Now" (2010), "Red" (2012), "1989" (2014), "Reputation" (2017), "Lover" (2019), "folklore" (2020), "evermore" (2020) e "Midnights" (2022), além das regravações na "versão de Taylor" (Taylor's Version, em inglês).

Em São Paulo, as próximas sessões acontecem nos dias 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25 e 26 de novembro -quando a artista encerra sua passagem pela América do Sul. Os ingressos, do tipo inteira, variam entre R$ 34,50 e R$ 91,19 e estão disponíveis nas redes Cine Araújo, Cineflix, Cinemark, Cine Marquise, Cinépolis, Cinesystem, Espaço Itaú, Kinoplex, Moviecom, PlayArte e UCI.

"A 'The Eras Tour' tem sido a experiência mais significativa e eletrizante da minha vida até agora e estou muito feliz em dizer que ela chegará às telonas em breve", escreveu Taylor, em seu X (antigo Twitter), ao anunciar a exibição do filme-concerto.

Com quase três horas de duração, o longa "Taylor Swift: The Eras Tour" promete uma experiência cinematográfica única para os fãs. Nas redes sociais, viralizaram vídeos em que os fãs de Taylor transformaram as salas de cinema em um tipo de discoteca, dançando, cantando e pulando na área mais colada à tela.

A produção apresenta as performances da cantora em dez atos -cada um com paletas de cores específicas que remetem às estética das capas dos álbuns já lançados em sua carreira. O setlist inclui vários sucessos, como "Enchanted", "Miss Americana & the Heartbreak Prince", "You Belong With Me", "Don't Blame Me", "the 1", "Bad Blood" e "Bejeweled".