Taylor Swift e vocalista do The 1975 estariam namorando

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A vida amorosa de Taylor Swift segue uma preocupação constante para os fãs. Nesta quarta-feira (3), o jornal The Sun afirmou que a cantora pop estaria namorando com Matty Healy, vocalista da banda The 1975. Os dois se aproximaram no final de 2014, mas nunca chegaram a assumir o caso.

Ao The Sun, uma fonte próxima a Taylor afirmou que os dois "estão perdidamente apaixonados". "É muito cedo, mas parece certo. Eles namoraram pela primeira vez, muito brevemente, quase dez anos atrás, mas os horários simplesmente não deram certo", contou o entrevistado. O casal também estaria tentando conciliar turnês, fazendo diversas chamadas via Face Time e por aplicativos de mensagem.

A possibilidade deixou os fãs em polvorosa, nas redes sociais, na noite desta quarta-feira. A aproximação não é nenhuma novidade, já que os dois foram vistos juntos em uma festa após o Brit Awards, em fevereiro de 2015, meses após o possível caso ter surgido na mídia.

Em janeiro deste ano, Taylor Swift fez uma aparição surpresa no palco em um show da The 1975, em apresentação na O2, de Londres, na primeira noite da turnê "At Their Very Best". Na ocasião, a artista pop cantou "The City" e "Anti-hero", ganhando elogios de "rainha" de Matty.

Em novembro passado, o vocalista da banda inglesa afirmou contribuiu com composições para o álbum mais recente de Taylor, "Midnights". Tanto Taylor como Matty não se pronunciaram sobre as notícias atuais.