Taylor Swift anuncia novo show no Rio de Janeiro, totalizando seis no Brasil

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Taylor Swift anunciou nesta quinta-feira (22) que fará mais um show no Rio de Janeiro, totalizando seis apresentaçõesda turnê "The Eras Tour" no país. A nova data foi anunciada nas redes sociais da Tickets For Fun.

O terceiro show carioca vai acontecer no dia 17 de novembro, no Engenhão. Ingressos estarão em pré-venda a partir de 26 de junho e vão ficar disponíveis para o público geral no dia 28, às 10h.

Esta é a primeira vez que Taylor Swift passa pelo Brasil para fazer um show aberto ao público. Nos shows da turnê, Taylor passa por todas as fases de sua carreira, desde seus primeiros álbuns até os mais recentes.

A cantora já havia anunciado shows extra em São Paulo e no Rio de Janeiro. Com as novas datas, o que eram para ser três apresentações no país se tornaram seis.