Taylor Swift anuncia data extra da turnê 'The Eras Tour' para a Argentina

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Taylor Swift anunciou nesta terça-feira (6) uma data extra de sua turnê, "The Eras Tour",para a Argentina. A venda de ingressos foi aberta hoje, em simultâneo às outras duas datas até então confirmadas.

As apresentações da cantora no país acontecem nos dias 9, 10 e 11 de novembro e já estão esgotadas.

A notícia acontece poucos dias depois do anúncio das datas da turnê pela América Latina, que despertou críticas entre os argentinos. Enquanto o Brasil e o México tiveram três datas anunciados, o país na divulgação teve confirmado duas apresentações.

Ainda assim, as vendas correram bem no território. De acordo com o jornal Ambito, um milhão de pessoas ficaram na fila online para garantir lugar em um dos três shows, que esgotaram todos os 24.000 ingressos.

No exterior, os argentinos chamaram a atenção pelos valores mais em conta em relação aos americanos, devido à alta de inflação no território sul-americano.

A primeira rodada da venda de ingressos para a turnê também aconteceu hoje no Brasil, que teve fila online de 200 mil pessoas e já acumula uma linha de barracas em São Paulo.

As apresentações da cantora no país acontecem em 18 de novembro no Engenhão, no Rio de Janeiro, e em 25 e 26 de novembro no Allianz Parque, na capital paulista.