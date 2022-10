Tati Zaqui é a quarta eliminada de A Fazenda 14

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Tati Zaqui foi a quarta peoa eliminada desta temporada do reality A Fazenda 14 (Record) com 27,70% dos votos, na noite desta quinta-feira (13). Ele disputava a preferência do público com o modelo e influenciador digital Vini Büttel e a atriz Bárbara Borges .

No reality da Record TV, o público vota em quem deseja que permaneça no jogo. Dessa forma, o menos votado deixa o reality. Ela, que se colocou na roça após uma estratégia kamikaze do seu grupo , disse chorando à Adriane Galisteu que não tinha porque tinha sido eliminada

"Posso te ajudar? Simplesmente por ter se colocado na roça, ninguém que fez isso conseguiu voltar. O público não gosta", explicou Galisteu

Bárbara foi a primeira peoa a receber uma nova chance de voltar ao jogo com 28,97%. Galisteu disse que a ordem do anúncio dos peões salvos não tinha relação com a votação. Após saber que estava salva, ela gritou, chorou e abraçou Tati e Vini. "Obrigada quem votou", dizia enquanto retornava para a sede da fazenda. Ela foi recebida com festa pelos aliados do grupo B.

Vini foi o segundo peão salvo com 43,33% -mesmo com tantas falas polêmicas e preconceituosas dentro do jogo. Na volta, ele começou a imitar um animal e foi recebido aos gritos pelo grupo A. Tiago Ramos e Pétala se aproximaram do grupo B e começaram a provocar.

Thomaz Costa, que tinha um romance dom Tati na casa, ficou sem entender o que estava acontecendo e foi chorar no quarto. Pétala Barreiros foi atrás dele para provocar. Depois, Bárbara o abraçou e eles começaram a chorar pela eliminação da peoa. "Eu quero ir embora", dizia Thomaz, chorando.