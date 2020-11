Talita Younan relembra momento difícil de K1, em 'Malhação: Viva a Diferença'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Talita Younan, 28, está tendo a oportunidade de revisitar a sua personagem K1 (Katarine) em "Malhação: Viva a Diferença", que está em reprise na Globo. No momento atual da trama, a personagem resolve denunciar o assédio que sofre do padrasto e acaba sendo recriminada pela mãe, Kátia (Dig Dutra), que critica a forma como a adolescente se comporta.

E é graças à conversa com Dóris (Ana Flávia Cavalcanti), diretora do Colégio Cora Coralina, que K1 percebe que jamais deveria se sentir culpada pelo comportamento do namorado da mãe. "Ela [K1] estava vivendo um assédio dentro da própria casa e não conseguia se abrir, desabafar e denunciar. Eu fiquei muito grata por viver isso, quando vi o retorno do público", diz Younan.

"Recebia mensagens diariamente de pessoas dizendo que conseguiram se abrir depois de verem a K1 contando [a situação] para a Keyla. Pré-adolescentes e adolescentes me mandavam mensagens pedindo ajuda. Foi forte, mas foi especial saber que com meu trabalho de atriz eu pude informar, ajudar, incentivar em um assunto tão sério", acrescenta.

Após a denúncia,K1 acaba expulsa de casa pela própria mãe e ainda sofre bullying na escola. Quem sai em defesa da jovem são Benê (Daphne Bozaski) e Dogão(GiovanniGallo). Após dias difíceis, a jovem terá um reencontro inesperado com a mãe, que entregará Roger (José Karini) à polícia.

"Agora, estamos alcançando ainda mais pessoas. E quanto mais e mais a gente conseguir chegar neles, mais vamos ajudá-los, porque 'Malhação: Viva a Diferença' fala de tudo de uma forma muito real. Racismo, bullying, remédios para emagrecer, alcoolismo na adolescência, assédio, diferenças sociais, drogas, síndrome de Asperger, automutilação e muitos outros. Um honra participar de um projeto teen que tratou desses assuntos", elogia.

A atriz diz acreditar que o caso é umas das principais mensagens de sua personagem. "A K1 passou por tudo nesta temporada. Foi malvada, sofreu assédio sexual, praticou bullying, evoluiu, ajudou o namorado com a questão do alcoolismo, mostrou seu lado cômico e também seus dramas."

PERGUNTA - Como você descreve a K1 e o atual momento da personagem?

TALITA YOUNAN - A K1 foi um grande presente para mim. Eu consegui andar por várias facetas. Quando a história do assédio começou, ela não se vestia mais do mesmo jeito, se escondia atrás de roupas largas, que eram bem diferentes do que ela usava antes. Ela, que sempre foi muito solar, estava bem para baixo. Eu, Talita, fiquei intrigada, porque não esperava que isso fosse acontecer com ela. Eu descobri quase ao mesmo tempo que o público. Desde sempre eu soube que a K1e a K2 eram as vilãs da temporada, mas não sabíamos que rumo elas iam tomar. A Katarine (K1) me ensinou muito!

P. - Qual é a importância de 'Malhação' na sua carreira?

TY - 'Malhação' foi um divisor de águas. A K1 passou por tudo nessa temporada. Foi malvada, sofreu assédio sexual, praticou bullying, evoluiu, virou fada, ajudou o namorado com a questão do alcoolismo, mostrou seu lado cômico e também seus dramas.

P. - Como é rever este trabalho no momento atual?

TY - Rever este trabalho é lindo e acredito que ele não foi escolhido à toa em um momento tão delicado como este que estamos vivendo. Agora, estamos alcançando ainda mais pessoas. Tanto quem não conseguiu assistir na época, quanto novos jovens. E quanto mais e mais a gente conseguir chegar neles, mais vamos ajudá-los, porque 'Malhação' falade tudo de uma forma real. Racismo, bullying ,remédios para emagrecer, alcoolismo na adolescência, assédio, diferenças sociais, drogas, síndrome de Asperger, automutilação e muitos outros. Uma honra participar de um projeto teen que tratou desses assuntos.

P. - Como está a repercussão hoje e o retorno dos fãs?

TY - Receber esse carinho do público novamente, além da chegada de novos fãs, enche meu coração de felicidade. É muito gostoso ver como as pessoas se identificam com seu trabalho. Às vezes, sinto que nossa Malhação está passando pela primeira vez, de tanta gente nova que está chegando nas minhas redes sociais