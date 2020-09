Taís Araújo volta a comandar o Superbonita em temporada especial

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Taís Araújo, 41, está de volta ao comando do Superbonita, programa sobre cuidados de beleza do canal pago GNT. A atriz, que já havia apresentado o programa entre 2006 e 2009, estará à frente de uma temporada especial de 5 episódios, que ganhou o nome de Superbonita - Novas Rotinas e estreia na quarta-feira (30) a partir das 22h. .

"É um prazer imenso voltar ao Superbonita depois de mais de dez anos", comemorou. "Agora, com dois filhos, sou uma outra mulher. O programa é um outro programa. O Brasil é um outro Brasil. E a relação com a beleza também já mudou, entendemos que não existe uma única beleza."

"A gente não acredita mais em padrão, mas sim em cada beleza e que cada mulher é única", avaliou. "São tantos os ganhos! É tão bom ver a evolução do programa. É tão bom fazer parte desta evolução."

Os novos episódios vão abordar temas relacionados à nova realidade decorrente da pandemia de coronavírus. Por isso, as entrevistadas famosas e anônimas serão entrevistadas virtualmente. A ideia é trocar experiências sobre os cuidados com corpo e mente no confinamento e na retomada da vida fora de casa.

"Diante de um cenário de tantas transformações, foi preciso aprender a se reinventar", disse a gerente de conteúdo do GNT, Suely Weller. "Faz parte da essência do programa abrir espaço para mulheres que buscam ressignificar o olhar sobre si mesmas e sobre o outro através de encontros, diálogos e reflexão."

Entre as entrevistadas da temporada estão Alcione, Maisa, Jéssica Ellen, Fabíula Nascimento, Lilia Cabral, Daniela Mercury, Camila de Luca, Tia Má, Majur e Deborah Secco, entre outras. No episódio de estreia, aparecem Paolla Oliveira e a professora de funk Taísa Machado.