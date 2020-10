Taís Araújo diz que chegou a procurar imóvel para morar sem Lázaro Ramos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após Lázaro Ramos, 41, contar que pensou em se separar de Taís Araújo, 41, durante a quarentena, desta vez foi a atriz que revelou ter refletido sobre o assunto. Não só isso, mas ela chegou a procurar um imóvel para morar e a imaginar como seria a divisão do tempo dos filhos, João Vicente e Maria Antônia, entre o casal.

"Já estava até vendo casa para morar, imaginando eu e meus filhos, guarda compartilhada (risos)", disse ela à revista Época. "Pensei nisso? Pensei mesmo! Em como seria nossa vida. E também em 'será que vou bancar essa?'. Casal com filho na quarentena real, sem nenhum funcionário... Estava difícil mesmo. Não era um desejo real de querer separar, era o de ter um tempo para mim."

A atriz disse que a pandemia acabou fazendo com que o relacionamento esfriasse porque o casal tinha poucos momentos a dois. "A gente era um casal que namorava, saía para jantar, tomar um vinho, ir ao cinema. Minha mãe ficava com as crianças duas vezes na semana. Isso acabou", contou. "Estamos tentando recuperar."

Até o sexo ficou em segundo plano. "Rolou uma vez ou outra, naquele 'fecha a porta, rapidinho'. Amor, se algum casal trepou loucamente nesta quarentena, me diz. Quero saber qual foi a medicação", brincou. "A quarentena não é o momento mais fértil, e tudo bem. A gente ganha outras coisas. Enquanto família, ganhamos muito."

Ela também disse que, apesar dos desafios, teve momentos bons com os filhos, que ela teve a oportunidade de acompanhar mais de perto. Porém, eles entenderam bem a volta de Taís às gravações de "Amor de Mãe" (Globo). "Quando falei 'vou trabalhar', minha filha veio e me abraçou. Pensei: 'Agora ferrou, ela vai chorar'. Mas ela disse: 'Eu te desejo boa sorte'. Acho que eles não me aguentavam mais, é muito tempo junto", riu.