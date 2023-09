Tainá Müller desbanca Alanis Guillen e vence Septimius Awards de Melhor Atriz

Nas redes sociais, Tainá celebrou a vitória com grande entusiasmo. "Muito feliz com esse reconhecimento do meu trabalho aqui na Europa, o que mostra que nosso audiovisual é potente e tem força pra romper barreiras territoriais", escreveu em post, publicado no Instagram.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Tainá Müller conquistou o prêmio de melhor atriz no Septimius Awards, realizado nesta terça-feira (26) em Amsterdã, na Holanda, superando as compatriotas Alanis Guillen ("Pantanal") e Débora Nascimento ("Olhar Indiscreto"). A aclamação da atriz é resultado de seu desempenho na segunda temporada da série "Bom Dia, Verônica" (Netflix).

