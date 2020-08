Sylvester Stallone coloca seu Cadillac limusine à venda por quase R$ 2 milhões

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Sylvester Stallone, 74, colocou à venda seu Cadillac Escalade 2019 pela bagatela de US$ 350 mil (cerca de R$ 1,9 mi). O ator, que teria participado pessoalmente do processo de melhorias no interior do veículo, afirmou que não precisa mais dele, comprado para um objetivo específico.

O anúncio de venda acontece após o jogador de futebol americano Tom Brady, marido da modelo brasileira Gisele Bündchen, também colocar a venda o seu Cadillac estilo limusine por US$ 300 mil (cerca de R$ 1,6 mi). O valor original do carro, segundo a imprensa internacional, seria de US$ 409 mil (R$ 2,2 mi).

Entre as modificações deitas por Stallone no carro está um pequeno aumento na distância entre os eixos, de cerca de 50 centímetros. Foi instalada também uma TV de 43 polegadas para separar os bancos dianteiros e o compartimento traseiro, além de mesas dobráveis, cortinas elétricas e um sofisticado sistema de som.

"Eu gostei de projetar pessoalmente o interior luxuoso com Howard Becker [empresa especializada]. A eletrônica de bordo e a qualidade do passeio são incomparáveis. Espero que o novo proprietário consiga anos de uso gratificante deste Becker Cadillac ESV sensacional", afirma o ator no anúncio do veículos.