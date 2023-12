Suzana Pires raspa a cabeça para filme com Marieta Severo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Suzana Pires teve que mudar radicalmente o visual para viver uma paciente oncológica em "Câncer com Ascendente em Virgem', filme no qual irá contracenar com Marieta Severo. "Se não for para a entrega ser completa, nem me liga!", escreveu ela no Instagram nesta terça-feira (5).

No filme, Clara (Suzana Pires) expõe suas inseguranças na luta contra o câncer de mama, desde o dia que recebe o diagnóstico. Bem humorada, ela é professora de matemática e faz sucesso como influencer educacional em seu canal na internet. A comédia dramática é baseada na história da produtora do filme, Clélia Bessa, que durante o tratamento que a curou de um câncer de mama em 2008 lançou o blog "Estou com Câncer, e Daí?".

Suzana gravou essa semana a cena em que Clara tem a cabeça raspada pela mãe. A atriz e roteirista conta que, desde que entrou no projeto, teve certeza de que rasparia a cabeça para valer. "Não tive nenhum segundo de hesitação, pelo contrário. Tive um completo desprendimento de vaidade. Foi uma entrega absoluta à personagem", conta.

Marieta Severo, que adotou aplique com cabelos mais longos para a produção, interpreta Leda, mãe de Clara, uma mulher moderna e esotérica, de bem com a vida, autoconfiante, que adora uma roda de samba e uma cervejinha.

O elenco ainda conta com Fabiana Karla, Carla Cristina Cardoso, Ângelo Paes Leme, Heitor Martinez, Nathália Costa e Júlia Konrad. A direção é de Rosane Svartman, de "Vai na Fé". O longa tem previsão de lançamento para 2024.