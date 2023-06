Suspeitos, versões e investigação: O que se sabe sobre a morte do ator Jeff Machado

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O corpo do ator Jefferson Machado, 44, foi encontrado, no último dia 22 de maio, dentro de um baú de madeira concretado em uma rua no bairro de Campo Grande, zona oeste do Rio de Janeiro (RJ). Nesta sexta-feira (2), um dos dois suspeitos do crime foi preso pela Polícia Civil e prestou depoimento sobre o caso.

Aos poucos, toda a história está sendo desmembrada pela Justiça. Veja, abaixo, os principais pontos confirmados sobre o caso de Jeff Machado:

QUEM É JEFF MACHADO E QUANDO ELE DESAPARECEU

Jefferson era natural da cidade de Araranguá, Santa Catarina, e deixou o estado em 1997 para trabalhar no Rio de Janeiro. Com 44 anos, ele tinha atuado na novela "Reis". Ele foi dado como desaparecido no dia 27 de janeiro, de acordo com a Delegacia de Descoberta de Paradeiros do Rio de Janeiro. A família denunciou o ocorrido duas semanas depois. Até o registro oficial pelos familiares, a mãe do ator contou que o assassino dele tinha mantido contato por mensagens de texto, fingindo se passar como Jeff.

QUANDO E COMO JEFF MACHADO FOI ENCONTRADO

O corpo de Jeff Machado foi encontrado no dia 22 de maio, dentro de um baú de madeira concretado a dois metros de profundidade em uma rua no bairro de Campo Grande, no Rio de Janeiro. A identificação foi possível por meio da análise das impressões digitais e confirmada pela mãe. Jeff foi encontrado em posição fetal com as mãos amarradas e com um fio de aço no pescoço. O baú pertencia ao ator e foi retirado da casa dele. Os policiais da Delegacia de Descoberta de Paradeiros descobriram o local com o auxílio de testemunhas, cruzamento de dados de celulares e redes sociais, além de informações anônimas enviadas ao Disque Denúncia.

QUEM SÃO OS SUSPEITOS

Dois suspeitos tiveram a prisão temporária decretada pela Justiça, na noite da última quinta-feira (1): Bruno de Souza Rodrigues, ex-funcionário da Globo e produtor de TV; e o garoto de programa Jeander Vinícius da Silva Braga, que tinha uma "relação próxima" com Jeff. Os dois foram indiciados pela Polícia Civil por homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver.

QUAL É A VERSÃO DE BRUNO

Bruno está foragido desde sexta-feira (2) e não foi localizado pela polícia. De acordo com a Polícia Civil, foi ele quem registrou o desaparecimento de Jeff, em fevereiro, e estava com as chaves da casa e do carro de Jeff, sob a alegação de que o ator faria um trabalho em São Paulo. Em depoimento prestado na delegacia às autoridades no último dia 26 de maio, Bruno disse que foi à casa de Jeff acompanhado de Jeander e de uma suposta terceira pessoa de nome Marcelo, em 23 de janeiro, para gravar uma relação sexual entre o garoto de programa e o homem mencionado pelos suspeitos.

O produtor disse ainda que, após a gravação, desceu para a parte térrea da casa e, minutos depois, os outros dois apareceram carregando Jeff, desacordado. Quando questionou Jeander sobre o ocorrido, ele teria dito que Marcelo deu um "mata-leão" no ator, pois teria descoberto que ele era portador do vírus HIV e os dois teriam feito sexo sem preservativo. A seguir, o trio teria ido até o terreno para ocultar o corpo.

QUAL A VERSÃO DE JEANDER

Jeander foi preso temporariamente, nesta sexta-feira (2), e concedeu um depoimento à Polícia Civil sobre sua versão do ocorrido. Ele disse que teria conhecido Jeff em um aplicativo de encontros e teria ido à casa do ator no dia 23 de janeiro. Lá, havia uma terceira pessoa presente. Em dado momento, o suspeito teria ido tomar banho por 15 minutos e, quando retornou, teria encontrado Jeff já morto. Na versão dele, Jeff teria sido dopado por Bruno e o ato sexual não teria ocorrido -o produtor teria estrangulado o ator com fio de telefone.

Jeander ainda falou que a suposta terceira pessoa de nome Marcelo, mencionada no cenário do crime, é uma invenção de Bruno para prejudicar as investigações, o que já foi confirmado pela polícia. No depoimento desta sexta, segundo a delegada Ellen Souto, Jeander dirigiu o carro e Bruno foi o carona com o baú. "Eles optaram por um trajeto mais longo, mais ermo, com o objetivo de não correrem o risco de serem abordados pela polícia, o que de fato aconteceu. Eles foram abordados por uma blitz policial, e, como já narrado, ultrapassaram esse bloqueio. O Jeander narrou que houve até uma perseguição ao veículo e ele conseguiu se desvencilhar", completou a delegada, ao Brasil Urgente.

O QUE DIZ A AUTÓPSIA

O laudo da autópsia da vítima aponta que Jeff manteve uma relação sexual antes de morrer e que a asfixia pode ter ocorrido quando ele se posicionou de costas para o assassino, de acordo com o jornal O Globo.

QUAL A APURAÇÃO DA POLÍCIA

Em coletiva nesta sexta-feira (2), a delegada responsável pelo caso, Ellen Souto, deu detalhes da versão que está sendo projetada pela Polícia Civil. A existência de mais pessoas no crime, como defendido pelos suspeitos, já foi descartada. Ellen corrobora com a versão de Jeander, em que Bruno teria dopado Jeff e estrangulado o ator. "O cadáver foi imediatamente levado para a quitinete alugada por Bruno e o baú, depositado no quintal da casa. Dias depois, um pedreiro foi contratado pelo Bruno para concretar o piso desse quintal", afirmou a delegada.

QUAL A MOTIVAÇÃO DO CRIME

Segundo Ellen, em entrevista concedida nesta sexta, a motivação é totalmente financeira. "Diante do valor que o Jefferson teria pago para conseguir essa vaga na novela, cerca de R$ 20 mil, que seria cobrado por ele, uma vez que ele não iniciaria nenhuma gravação", explicou, sobre a promessa de Bruno sobre um papel em uma trama. Além disso, a casa de Jefferson em Guaratiba era avaliada entre R$ 500 e R$ 600 mil, e Bruno tentou vender por R$ 250 mil, de acordo com a investigação. Ele também teria tentado vender o carro de Jeff, mas a transação não ocorreu por ele não ter o documento de compra e venda do veículo. A motivação de Jeander ainda é incerta.