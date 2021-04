'Sugestão de nomes?', Júnior Lima e Monica Benini revelam gênero do 2º filho

"Mas com a certeza de que vamos fazer de tudo para que ele (ou ela - ainda não sabemos, mas o Otto afirma com toda segurança que é um menino de novo!) tenha uma vida iluminada e cheia de amor e saúde! Precisava dividir essa notícia maravilhosa com vocês", concluiu.

"Em meio a essa loucura toda que estamos vivendo, mais uma bolinha de luz está chegando pra iluminar nossa família! Uma alegria gigantesca, misturada com as preocupações de se ter um filho nos dias de hoje", começou Júnior.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Júnior Lima, 37, e sua esposa, a designer Monica Benini, 35, anunciaram nesta terça-feira (27) o sexo do segundo filho do casal. Os dois já são pais de Otto, de 3 anos, e agora estão esperando por uma menina.

