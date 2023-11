Sucesso mundial, 'Ilhados com a Sogra' é renovada para a 2ª temporada

Começa então a exibição do relacionamento entre genros, noras e sogras. Em entrevista à Folha de S.Paulo para o lançamento da primeira temporada, Fernanda afirma que nunca enfrentou alguma desavença do tipo, mas que foi difícil não se envolver com as histórias.

Na atração, seis casais se reúnem em uma ilha deserta inicialmente achando que passariam por provas e disputas em busca de um prêmio. Uma vez no local, as sogras de um dos cônjuges chegam de barco e surpreendem os participantes.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O reality show com muita lavação de roupa suja, brigas e chororô ganhou uma segunda temporada. "Ilhados com a Sogra" (Netflix), apresentado por Fernanda Souza, estreou há um mês e terá continuação.

