Sucesso do Globoplay, 'A Vida pela Frente' vira não recomendada para menores de 18 anos

A escola acabou e os jovens estão às voltas com os preparativos para a grande comemoração. Aquela noite, no entanto, será interrompida por uma terrível notícia: a morte de Beta (Flora Camolese), aos 18 anos.

A reportagem teve acesso ao despacho da Classificação Indicativa, que foi publicado no Diário Oficial da União nesta quarta-feira (27). Nele, a classificação afirma que monitorou a obra e que sua quantidade de cenas degradantes com adolescentes menores de idade foi considerada primordial para a mudança.

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - Uma das séries mais elogiadas de 2023, "A Vida Pela Frente", do Globoplay, entrou na mira do governo federal. A Classificação Indicativa, órgão do Ministério da Justiça que indica a classificação de programas de televisão, mudou o selo da série dedicada ao público jovem.

