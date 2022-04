'Stranger Things' ganha trailer oficial da 4ª temporada com clima sombrio

A trama é um dos títulos mais assistidos da Netflix com 582 milhões de horas de visualização. Em novembro de 2021, a plataforma aproveitou o #StrangerThingsDay (dia em que os fãs relembram o desaparecimento fictício do personagem Will Byers, interpretado por Noah Schnapp) para divulgar novidades sobre a 4ª temporada de "Stranger Things".

A série "Stranger Things" se tornou um fenômeno global e conquistou mais de 65 prêmios e 175 indicações, dentre eles premiações como Emmy, Globo de Ouro, Grammy, SAG, DGA, PGA, WGA, BAFTA, Peabody Award, AFI Program of the Year, People's Choice Awards, MTV Movie & TV Awards, Teen Choice Awards e muitas outras.

Agora, o grupo de amigos se separa pela primeira vez e tem de enfrentar as complexidades da vida na escola. Além disso, surge uma nova ameaça sobrenatural ainda mais forte, que carrega consigo um mistério que pode acabar com o Mundo Invertido.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.