'Stranger Things Day' divulga novo trailer e os títulos dos episódios da 4ª temporada

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Netflix aproveitou o #StrangerThingsDay (dia em que os fãs relembram o desaparecimento fictício do personagem Will Byers, interpretado por Noah Schnapp) para divulgar novidades sobre a 4ª temporada de "Stranger Things".

Os novos episódios devem estrear apenas em 2022, mas os fãs puderam ter um gostinho do que vem por aí com a divulgação do trailer que dá algumas pistas de para onde a história vai caminhar. Nas imagens, é possível ver que Eleven (Millie Bobby Brown) agora mora na Califórnia.

Ela escreve para o amigo Mike (Finn Wolfhard) e diz que está adaptada à nova vida e estar gostando da nova escola, onde afirma ter feito muitos amigos (algo que as imagens contrariam). Ela planeja encontrá-lo nas férias do que corresponde à primavera de 1986. "Vamos ter as melhores férias de todas", afirma.

Também foram divulgados os títulos dos nove episódios da nova temporada. Os nomes serão: "O Clube", "A Maldição de Vecna", "O Monstro e a Super-Heroína", "Querido Billy", "Projeto Nina", "Mergulho", "O Massacre no Laboratório de Hawkins", "Papai" e "O Plano de Onze".

O #StrangerThingsDay também foi o pretexto para o lançamento de diversos produtos temáticos, de bonecos a linha de cereais, assim como uma edição especial de uma HQ inspirada na série.

Nos Estados Unidos, também foram instaladas duas pop-ups, em Nova York e Los Angeles. Nelas, foram reproduzidos cenários memoráveis da série, como a casa da Joyce (Winona Ryder), o fliperama, o Starcourt Mall, o Laboratório Nacional de Hawkins, o Mundo Invertido e o Colégio Hawkins.

Na trama da série, Will Byers desapareceu no dia 6 de novembro de 1983, na cidade de Hawkins, no estado americano de Indiana. A primeira temporada é focada na busca pelo personagem, que tinha sido aprisionado no Mundo Invertido".

A série fez muito sucesso e alçou os jovens protagonistas ao estrelato. No entanto, a 4ª temporada chegará depois de mais de dois anos de hiato --a produção chegou a ser interrompida por causa da pandemia de Covid-19. A 3ª temporada foi lançada em julho de 2019.