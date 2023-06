STJ suspende leilão de jatinho de Wesley Safadão envolvido em caso do Sheik dos Bitcoins

De acordo com Safadão, ele foi vítima do golpista Francisley Valdevino da Silva -conhecido como Sheik dos Bitcoins- e o avião faz parte de uma disputa judicial entre os dois. O jatinho teria sido vendido como garantia de pagamento pelo investimento na empresa de Silva.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma aeronave operada pela WS Shows, do cantor Wesley Safadão, teve seu leilão suspenso nesta segunda-feira (12), pelo STJ (Superior Tribunal de Justiça). Conforme a decisão do ministro Marco Aurélio Bellizze, o jatinho foi adquirido dentro da lei, sem qualquer restrição. Uma sessão que tentaria leiloar o bem estava marcada para a próxima quinta-feira (15).

