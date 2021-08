Star+ anuncia preço dos pacotes e combo com a Disney+ no Brasil

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Star+ divulgou nesta sexta-feira (13) o preço das assinaturas mensais no Brasil. O serviço de streaming da marca que substituiu a Fox será lançado no país no dia 31 deste mês.

O valor da assinatura mensal ficará em R$ 32,90, com desconto para quem fizer o pacote anual. Nesse caso, o valor total será de R$ 329,90.

Também haverá a opção de fazer um combo com o Disney+, já que ambos serviços pertencem à Walt Disney Company. Nesse caso, o preço para contar com os dois serviços é de R$ 45,90. Como o pacote mensal do Disney+ é de R$ 27,90, a economia é de R$ 14,90 por mês.

Além dos conteúdos da antiga Fox, como a animação "Os Simpsons", o novo serviço de streaming promete também conteúdo esportivo e produções originais. Entre as séries que estrearão no Star+ estão "Only Murders in the Building", com Selena Gomez, Steve Martin e Martin Short, e "Pam & Tommy", com Lily James e Sebastian Stan.

"O Star+ apresentará a mais ampla gama de esportes ao vivo em streaming com a qualidade de produção ESPN e a possibilidade de vivenciá-los de forma personalizada como nunca antes, além de um robusto catálogo de séries, animações de comédia e produções originais internacionais e latino-americanas exclusivas do Star, e uma vasta gama de filmes cinematográficos com estreia exclusiva no Star+", diz Diego Lerner, Presidente da The Walt Disney Company Latin America.

O serviço poderá ser acessado via TV conectada à internet, dispositivos móveis, consoles de games etc. Os assinantes poderão assistir aos conteúdos em até 4 dispositivos simultaneamente, com a possibilidade de configurar até 7 perfis diferentes.