SP tem exposição sobre cenários tropicais no Masp

Destaca a artista dominicana, que produz obras com misturas de cenários tropicais e personagens da região, além de abordar temas como a crise climática. Inclui a pintura "Come Dance - Asked Nature Kindly" e 17 outras obras, sendo oito inéditas.

Na mostra individual do pintor italiano Guglielmo Castelli, com título baseado em um verso do poeta brasileiro João Cabral de Melo Neto, as obras são inspiradas em tendências abstratas, com formas geométricas, figuras contorcidas e cenas oníricas.

