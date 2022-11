Sophie Charlotte diz que Gal Costa é potência feminina e ajudou a inventar Brasil

"Ter a honra de viver esse sonho nesse filme com bênção de Gal foi ganhar de presente uma estrela para guardar no peito. Estarei eternamente ligada a ela. Todas nós mulheres devemos reverenciar a potência feminina que ela é."

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Sophie Charlotte, que viverá Gal Costa no cinema, se emocionou no Encontro (Globo) ao falar da artista, morta aos 77 anos. "Fazer esse filme foi a maior alegria da minha vida. A Gal é um pilar, ajudou a inventar o Brasil que eu acredito e amo", disse.

