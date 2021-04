Sony Music oficializa compra da Som Livre, gravadora de Marília Mendonça

Marcelo Soares, CEO da Som Livre, afirma: "Estamos, mais uma vez, no lugar certo para garantir as melhores possibilidades de desenvolvimento de carreira para nossos artistas e funcionários. Sou muito grato por tudo que conquistamos com a Globo, e estou ansioso por começar essa nova fase com a Sony".

A empresa era parte do grupo Globo, e representa nomes do sertanejo, pagode, funk, forró e MPB.

