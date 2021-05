Sonia Abrão renova contrato por 4 anos e fica na RedeTV! até 2025

"Bom demais continuar por mais quatro anos na RedeTV!, que é a nossa casa há 15", disse ela em comunicado. "Os laços com Amilcare Dallevo Jr. e Marcelo de Carvalho [sócios do canal] não são apenas de empresa, mas de amizade!"

O novo contrato foi fechado no mês em que a atração comandada por Sônia completa 15 anos de exibição. Desse modo, a apresentadora fica próxima de garantir duas décadas no canal.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.